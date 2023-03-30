انت الان تتابع خبر العامري وطالباني يبحثان انهاء الخلافات بين المركز والاقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبدالله مقرر الهيئة العاملة وخالد شواني عضو المكتب السياسي، بحث الجانبان آخر المستجدات، واكدا ضرورة التفاهم ومعالجة المشاكل على اساس الدستور".واضاف: "المشاكل بين الاقليم والمركز وانهاء الخلافات شكلت جانباً آخراً من الاجتماع، واكد الجانبان ضرورة توحيد الجهود من اجل مستقبل مستقر ومشرق".