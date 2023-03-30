انت الان تتابع خبر المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت، اليوم، بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان".

واضافت ان "على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية الإسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني"، جداعية "المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

