انت الان تتابع خبر امانة بغداد والوقف السني يبحثان تطوير المنطقة المحيطة بالمراقد الدينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام بامانة بغداد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ذلك جاء خلال زيارة امين بغداد لمرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني ولقائه رئيس ديوان الوقف السني بحضور متولي وادارة المرقد الشريف ومدير عام بلدية مركز الرصافة ".واضافت ان "امين بغداد بحث مع رئيس ديوان الوقف السني مشروع تطوير المشهد الحضري للمنطقة المحيطة بمرقد وجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني وازالة جميع التجاوزات ومعالجة مشاكل حركة الدراجات قرب مدخل المرقد الشريف ".

واوضحت الدائرة ان "اللقاء تضمن ايضاً مناقشة مشروع تطوير المشهد الحضري للمنطقة المحيطة بمرقد وجامع الامام ابي حنيفة النعمان في منطقة الاعظمية".

واشارت الى ان "امين بغداد اكد على تحويل المنطقتين الى بصمة متميزة في العاصمة بما يتلائم وطبيعتهما السياحية والدينية واعادة العمل بالدراسات الاستشارية القديمة وتحديثها واعداد تصاميم جديدة للشروع باعمال التطوير".

كما يعد المرقدين الشريفين مركزاً سياحياً دينياً ومزارين مقدسين ومعلمين تاريخيين مهمين في العالم الاسلامي ويأمهما آلاف الزائرين من داخل وخارج العراق .

