انت الان تتابع خبر العراق والامارات يجريان مباحثات تخص تسليم المطلوبين واسترداد الأموال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اجرى، اليوم، مباحثات مع وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي بخصوص تبادل تسليم المطلوبين واسترداد الاموال".واضاف ان "اللقاء بحث ايضا عقد اتفاقيات قضائية بين البلدين الشقيقين".