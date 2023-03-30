اخبار العالم / اخبار العراق

العراق والامارات يجريان مباحثات تخص تسليم المطلوبين واسترداد الأموال

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق والامارات يجريان مباحثات تخص تسليم المطلوبين واسترداد الأموال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اجرى، اليوم، مباحثات مع وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي بخصوص تبادل تسليم المطلوبين واسترداد الاموال".

واضاف ان "اللقاء بحث ايضا عقد اتفاقيات قضائية بين البلدين الشقيقين".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا