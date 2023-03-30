انت الان تتابع خبر جورج وسوف يحسم مسألة اعتزاله ويتحدث عن آخر لقاء بنجله الراحل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك بعد أنباء عن تفكيره في هذه الخطوة بعد وفاة نجله الأكبر وديع، الذي وافته المنية قبل قرابة شهرين.وقال وسوف، خلال لقاء نلفزيوني إنه "لن يكفر بالموهبة التي ميزه بها الله، ويتوقف عن الغناء".

وأضاف: "الله خلقني وأعطاني موهبة لكي أفرح الناس وأسعدهم، لذلك سأغني وأواصل ولن أتوقف أبداً ما دام لدي حنجرة أستطيع من خلالها الغناء".

وتابع: "أغلى شيء أعطاني الله إياه، هو محبة الناس، لذلك مستحيل أتركهم، طول ما هقدر أقدملهم بكل إخلاص فني هواصل، وهذا شيء واجب علي أمام رب العالمين أول شيء".

وخلال أول لقاء إعلامي لجورج وسوف، بعد وفاة نجله في كانون الثاني الماضي، تحدث الفنان السوري متأثرًا عن آخر لقاء جمعه بنجله الراحل، مشيراً إلى أنه كان يشعر بأنه سيرحل ويتركه.

وأشار وسوف إلى أن "وديع لم يعلمه بأنه سيقدم على عملية تكميم المعدة التي أودت مضاعفاتها بحياته بعد ذلك"، لافتًا إلى أن "أسرته أبلغته بغياب وديع، لأنه يخضع لعملية وسيعود سريعًا، إلا أنه علم بعد ذلك أنه توفي".



وأجاب الفنان السوري على سؤال حول المهام التي تسببت حالته الصحية الأخيرة في منعه من القيام بها، بالقول إن "العزف على العود من أهم الأمور التي حرم منها بسبب تأثر يده اليسرى التي لا يستطيع التحكم بها مثل السابق".كما تطرق اللقاء إلى رأي جورج وسوف في دخول أحد أفراد أسرته الوسط الفني، حيث أشار إلى أنه لن يسمح نهائياً بدخول أي فرد من عائلته إلى هذا المجال.وقال: "أعوذ بالله ولا حدا من أسرتي ولا نسواني ولا حدا، هذا شغلي أنا، أنا بيت أهلي أمي وأخواتي البنات، ولا مرة حضروا لي حفلة واحدة، سوى الصيف الماضي أخذت أخواتي البنات بصعوبة لحضور حفلة".