انت الان تتابع خبر رشيد: الأمم المتحدة أبدت اهتماما بمساعدة العراق في حل المشاكل المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاخير "استقبل في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي"، مبينا انه "خلال اللقاء تم بحث آخر التطورات على الساحة الأمنية، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار لضمان سلامة المواطنين ودعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد".واستعرض رئيس الجمهورية مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وما يشكله من أهمية كبرى في معالجة أزمة المياه العالمية وإيجاد الحلول الجذرية لها، حيث أكد أن الأمم المتحدة والدول المشاركة أبدت اهتماما ملموسا بمساعدة العراق في حل المشاكل المائية"، بحسب البيان.

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، أيضا بحث عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وحسم هذا الملف الإنساني بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية".

بدوره، استعرض مستشار الأمن القومي، المستجدات الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن المواطنين، مؤكدا أهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة الحدود وبذل الجهود للحفاظ على أمن ومصالح الشعب والبلاد، وفقا للبيان.