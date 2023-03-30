انت الان تتابع خبر السامرائي والخزعلي يبحثان تطورات المشهد السياسي الاخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي وأمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، تطورات المشهد السياسي الاخيرة.

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن "رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي استقبل في مكتبه اليوم الخميس، الشيخ قيس الخزعلي أمين عام حركة عصائب أهل الحق، وبحضور عدد من قيادات ونواب تحالف العزم".

وبحث الجانبان بحسب البيان "تطورات المشهد السياسي الاخيرة".

وشدد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة دعم إئتلاف ادارة الدولة لجهود حكومة محمد شياع السوداني الاصلاحية ضمن برنامج الحكومة والإتفاق السياسي وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".