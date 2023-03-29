انت الان تتابع خبر الحكيم يؤكد لطالباني أهمية التواصل بين القوى لحل الاشكالات العالقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أهمية التواصل بين القوى السياسية لحل الاشكالات العالقة.

وقال مكتب الحكيم في بيان، إن "السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له"، مثمنا لهم "تعازيهم برحيل العلامة السيد صادق الحكيم (رحمه الله)، مستذكرا العلاقة البينية في محطات مفصلية مهمة في مقارعة الإرهاب والدكتاتورية ومن ثم بناء النظام السياسي الجديد".

ونقل البيان عن الحكيم تأكيده، "أهمية التواصل بين القوى السياسية لحل الاشكالات العالقة وأن الحوار وحفظ مصالح الجميع واعتماد معادلة الحقوق والواجبات كفيلة بحل الإشكالات بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد".

ودعا الى "أهمية إقرار الموازنة وتمكين المؤسسات من تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية"، مجددا "دعمه لأي خطوة تسهم في تحسين الواقع المعاشي والخدمي للمواطن".