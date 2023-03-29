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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة.

وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 9.38 كيلومترات.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 ضربا جنوب شرق تركيا ومناطق شمال سوريا في 6 فبراير الماضي، وكان مركز الهزات محافظة كهرمان مرعش التركية، وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات الآلاف من الناس، وخلف دمارا ماديا هائلا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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