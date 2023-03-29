انت الان تتابع خبر التعليم تحدد موعد الامتحانات النهائية في الجامعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تضمن القرار الذي جرى التصويت عليه في هيأة الرأي التفاصيل الآتية:

1- تبدأ الامتحانات في الجامعات العراقية كافة (موحدة) بتاريخ 2023/6/1 وتنتهي في 2023/6/19.



2- تكون امتحانات وزارة التربية في بنايات الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي من المزمع أن تبدأ في 2023/6/20.

3- يجري التنسيق والتعاون بين الجامعة ووزارة التربية في حال وجود امتحانات لبعض التشكيلات الجامعية لتدارك أي تعارض مع امتحانات الدراسة الإعدادية".

واضافت: "وفي هذا الصدد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بتعضيد بيئة التكامل مع وزارة التربية بشأن امتحانات الدراسة الإعدادية وتقديم كل صور التعاون الممكنة لإنجاح متطلبات خدمة المجتمع".

