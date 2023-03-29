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الاطاحة بداعشي يعمل ناقلا لقاطع شمال بغداد في الكرمة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مكتب اجرام الكرمة بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية (استخبارات الفرقه العاشرة)، وبالتنسيق مع القوة الماسكة لقاطع النصر والسلام (الجيش العراقي) في منطقة الحصوة حي ٧ الالف، وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكن من اعتقال احد العناصر الخطرة لداعش الارهابي (عبد الرحمن علي عناد شيحان اللهيبي) المكنى ابو عائشة".

واضاف ان " الارهابي  يعمل ضمن ما كان يعرف بـ"ولاية الفلوجة" قاطع الكرمة كناقل لقاطع شمال بغداد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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