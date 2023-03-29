انت الان تتابع خبر إنتقادات شعبية لتمرير قانون الانتخابات في البرلمان وإهمال الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ينتظر العراقيون بشغف قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء الى البيت التشريعي منذ فترة ليست بالقريبة الا انّ البرلمان اختار ان يمرّر مشاريع وقوانين بعيدة عن حاجة المواطنين، تحديدا قانون الانتخابات.

مراقبون علّلوا أسباب تأخّر إقرار الموازنة الى المناكفات السياسية والمقايضات لتمرير مصالح كتلوية بعيدة عن حاجة المواطن لها.

ويذكر أنّ البلاد لم تشهد إقرار موازنة منذ أكثر من عام ونص، ما زاد من حجم الدعوات لتمريرها وتعطّش المشاريع لتمويلها.