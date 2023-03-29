انت الان تتابع خبر لحظة قتل صاحبة مجزرة المدرسة في أمريكا ( فيديو) والان مع التفاصيل

وقتلت أودري في الساعة 10:27 صباحا، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة، عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة، وتبادل إطلاق النار مع أودري هيل (28 عاما) قبل أن ينجحوا بإصابتها، ثم إطلاق النار عدة مرات أخرى، مما أرداها قتيلة.

وصلت أودري هيل، 28 عاما، إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وقتلت 6 أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص من قبل رجال الشرطة.

ونشرت شرطة ناشفيل، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضا على بندقية في منزلها.

حيث رصدت الكاميرات هيل مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة.