انت الان تتابع خبر وفاة نجل محمد باقر الحكيم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله و قدره ، ننعى إليكم رحيل أخينا وابن عمنا، العلامة صادق الحكيم، نجل شهيد المحراب محمد باقر الحكيم (رحمهما الله) سليل أسرة العلم والتضحية".
واضاف أن "صادق الحكيم قضى عمره في خدمة شعبه و عموم المؤمنين من خلال مصاحبته والده في معاناته جراء الإضطهاد الديكتاتوري ومن ثم في أرض المهجر وسنوات المحنة حتى لبى نداء ربه راضيا مرضيا".
واضاف أن "صادق الحكيم قضى عمره في خدمة شعبه و عموم المؤمنين من خلال مصاحبته والده في معاناته جراء الإضطهاد الديكتاتوري ومن ثم في أرض المهجر وسنوات المحنة حتى لبى نداء ربه راضيا مرضيا".