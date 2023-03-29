انت الان تتابع خبر بينها الموازنة.. المندلاوي والحكيم يبحثان اهمية اقرار التشريعات المهمة للمواطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المندلاوي أستقبل، في مكتبه، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم؛ للتباحث حول اهمية اقرار التشريعات المهمة وآخر التطورات في المشهد السياسي".واكد الجانبان، بحسب البيان، "ضرورة تنشيط الجانب الرقابي لمجلس النواب بما يُسهم في تقويم الاداء الحكومي، واهمية إدامة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع في تشريع القوانين التي تمس حاجة المواطن لا سيما قانون الموازنة، والارتقاء بالواقع المعيشي والخدماتي والأمني في العراق".

وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك والتأكيد على "أهمية تعاون الجميع لدعم الجهود الحكومية الرامية لتجاوز التحديات ومحاربة الفساد والنهوض في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في البلاد"، بحسب البيان.

