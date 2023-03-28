انت الان تتابع خبر واشنطن ترد على اتهامات نجل نتنياهو بشأن تمويل الاحتجاجات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل إنه بينما تدعم الإدارة قرار نتنياهو بتجميد الإصلاح القضائي، فإنها لم تدعم الحركة المناهضة لقانون "إصلاح القضاء".

وأضاف باتيل: "فيما يتعلق بمزاعم تمويل إدارة بايدن للمنظمات المناهضة للإصلاح، أن التمويل الأمريكي للمجموعات التي احتجت الآن ضد قانون الإصلاح القضائي قد انتهى في أواخر العام الماضي، قبل انتخابات الكنيست الأخيرة".



وأضاف "هذه الاتهامات باطلة تماما وبشكل واضح. منظمة "الحركة من جودة الحكم في إسرائيل" هي منظمة غير حكومية، وقد تلقت منحة متواضعة من وزارة الخارجية بدأت خلال الإدارة السابقة، وآخر صرف للأموال جاء في سبتمبر من عام 2022، قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ودعمت هذه المنحة برنامجا تعليميا لمدارس القدس".

وكان يائير نتنيهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم في وقت سابق الإدارة الأمريكية بتمويل الاحتجاجات في إسرائيل لإسقاط حكومة والده، والتوصل لاتفاق مع إيران.

