انت الان تتابع خبر القبض على عصابة سرقت 7 كليو غرام من الذهب في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العميد علاء الحسناوي مدير مكافحة اجرام كربلاء في حديث لـ الخليج 365 انه "تم القاء القبض على عصابة قاموا بسرقة (7) كليو غرام من الذهب في مركز المدينة القديمة بفترة قياسية استغرقت عشر ساعات فقط".واضاف: "تم ذلك خلال تتبعها بكاميرات المراقبة الحديثة الموجودة في المحافظة والإطاحة بهم وضبط الذهب المسروق ومبلغ من المال قدره مليون وستمائة وخمسون الف دينار عراقي والفان ومئتان دولار أمريكي".