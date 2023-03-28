انت الان تتابع خبر وكلاء الأمن الوطني يناقش إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية في المنافذ الحدودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

واضاف: "ناقش المجلس موضوع (إنشاء مختبرات فحص المواد الكيمياوية والبايلوجية الخطيرة في المنافذ الحدودية)، ووجه بتكليف المركز الوطني للتخطيط المشترك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة بإعداد دراسة شاملة متكاملة عن الموضوع وعرضها مجددا على المجلس، لاتخاذ اللازم بشأنها".

