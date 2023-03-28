انت الان تتابع خبر الإعدام لخمسة إيرانيين بتهمة "الاغتصاب الجماعي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يوسف ضيامهر، المدعي العام لمدينة مرند التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، إن "محكمة الجنايات بالمحافظة حكمت على 5 متهمين في القضية بالإعدام، وفيما يخص التهم الأخرى حكم على أربعة من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات".وأضاف ضيامهر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه "وفقا لقانون العقوبات الإيراني سيتم تطبيق أشد العقوبات بحق المدانين، وهي الإعدام في هذه الجريمة".

ولفت المدعي العام إلى أنه "تم فتح القضية المذكورة في 21 أيار 2022 في مدينة مرند وبمجرد تلقي الشكوى وأثناء التحقيق تم القبض على الأشخاص الخمسة واعترفوا بارتكاب جريمتهم".

وتابع: "في أيار العام الماضي، تم إبلاغ الشرطة عن حالة اختطاف في إحدى حدائق مدينة "مرند" الواقعة في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث قام خمسة أشخاص باختطاف طالبة ومضايقتها والاعتداء عليها حين كانت تتحدث إلى خطيبها".

وكانت تقارير صحفية إيرانية تحدثت أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب أقدمت على الانتحار وفارقت الحياة، فيما أصيب خطيبها بمشاكل صحية متأثرا بالجريمة التي حدثت معها.

