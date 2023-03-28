انت الان تتابع خبر طريقة تحضير كبة السراي العراقية على أصولها والان مع التفاصيل

- كوبا جريش.

- كوبا برغل.

- 4 أكواب ماء معتدل الحرارة.

- رشة فلفل.

- ملعقة ملح.

- كيلو لحم خالٍ من الدهن.

- نصف كيلو بصل.

- ملعقة فلفل أسود.

- ملعقة بهارات، ويمكن وضع بهار حسب الرغبة.



- ضعوا الجريش والبرغل معاً وأضيفوا 4 أكواب الماء والملح والفلفل الأسود.

- أتركوا هذا المزيج نصف ساعة ثم اعجنوه باليد أو افرموه بماكينة فرم اللحم أو الخلاط.

- دعوه في الثلاجة نصف ساعة لتكون عجينته ملساء متماسكة.

- حضّروا الحشوة، وحمّروا البصل حتى يذبل ثم أضيفوا اللحم وحمروه مع البصل حتى ينضج.

- أضيفوا ملحاً وبهاراً حسب الرغبة وأكملوا الحشوة.

- حضّروا كرات متساوية من العجين مع عمل تجويف في الكرات.

- ضعوا الحشوة وقوموا بتكوير العجين.

- اغلوا ماء وأضيفوا إليه ملحاً وقليلاً من البهار، وعندما يغلي اسلقوا الكبة، ثم حمروها في الزيت حسب الرغبة وتقدم بالهنا والشفا.

