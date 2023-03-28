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طريقة تحضير كبة السراي العراقية على أصولها

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بغداد - ياسين صفوان - المكونات والمقادير

- كوبا جريش.
- كوبا برغل.
- 4 أكواب ماء معتدل الحرارة.
- رشة فلفل.
- ملعقة ملح.
- كيلو لحم خالٍ من الدهن.
- نصف كيلو بصل.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة بهارات، ويمكن وضع بهار حسب الرغبة.


طريقة التحضير

- ضعوا الجريش والبرغل معاً وأضيفوا 4 أكواب الماء والملح والفلفل الأسود.
- أتركوا هذا المزيج نصف ساعة ثم اعجنوه باليد أو افرموه بماكينة فرم اللحم أو الخلاط.
- دعوه في الثلاجة نصف ساعة لتكون عجينته ملساء متماسكة.
- حضّروا الحشوة، وحمّروا البصل حتى يذبل ثم أضيفوا اللحم وحمروه مع البصل حتى ينضج.
- أضيفوا ملحاً وبهاراً حسب الرغبة وأكملوا الحشوة.
- حضّروا كرات متساوية من العجين مع عمل تجويف في الكرات.
- ضعوا الحشوة وقوموا بتكوير العجين.
- اغلوا ماء وأضيفوا إليه ملحاً وقليلاً من البهار، وعندما يغلي اسلقوا الكبة، ثم حمروها في الزيت حسب الرغبة وتقدم بالهنا والشفا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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