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زلزال بقوة 6.1 يضرب شمال اليابان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء كيودو ان " زلزال ضرب بقوة أولية 6.1 درجة على مقياس ريختر محافظة أوموري شمال شرق اليابان.

حدث ذلك في الساعة 6:18 مساءً وتم تسجيل 4 زلزال في أجزاء من محافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي بمقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.


ونشأ الزلزال قبالة الساحل الشرقي لأوموري على عمق حوالي 20 كيلومترًا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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