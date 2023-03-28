انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6.1 يضرب شمال اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء كيودو ان " زلزال ضرب بقوة أولية 6.1 درجة على مقياس ريختر محافظة أوموري شمال شرق اليابان.

حدث ذلك في الساعة 6:18 مساءً وتم تسجيل 4 زلزال في أجزاء من محافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي بمقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.



ونشأ الزلزال قبالة الساحل الشرقي لأوموري على عمق حوالي 20 كيلومترًا.