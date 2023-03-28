انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6.1 يضرب شمال اليابان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء كيودو ان " زلزال ضرب بقوة أولية 6.1 درجة على مقياس ريختر محافظة أوموري شمال شرق اليابان.
حدث ذلك في الساعة 6:18 مساءً وتم تسجيل 4 زلزال في أجزاء من محافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي بمقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
ونشأ الزلزال قبالة الساحل الشرقي لأوموري على عمق حوالي 20 كيلومترًا.
حدث ذلك في الساعة 6:18 مساءً وتم تسجيل 4 زلزال في أجزاء من محافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي بمقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
ونشأ الزلزال قبالة الساحل الشرقي لأوموري على عمق حوالي 20 كيلومترًا.