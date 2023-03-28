انت الان تتابع خبر هبة عبوك تعلن انفصالها عن أشرف حكيمي رسمياً (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان نشرته على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام، قالت هبة: "أشعر اليوم بواجب إعلان هذا البيان علنا للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بنظرة ذاتية.. وحتى عندما يكون الصمت قد يفضل في بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة، فإنني بحاجة ماسة إلى الشرح لكي أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة، وحماية أطفالي قبل كل شيء، الذين هم بالطبع أولويتي المطلقة".وتابعت: "الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت، بعد التفكير في الأمر كثيرًا، اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركتها وسائل الإعلام"، مضيفة: "وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونًا والتوقف عن العيش معًا، نحن في انتظار إجراءات الطلاق، بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال، وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل مشروع عائلي. لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة".

هذا وكشفت هبة عبوك موقفها من قضية الاغتصاب، قائلة: "كنت في حياتي دائمًا وسأكون دائمًا إلى جانب الضحايا، لذلك، نظرًا لخطورة الاتهام، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة"، خاتمة كلامها بالقول: "أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الدقيقة.. شكراً لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وحبهم واحترامهم".