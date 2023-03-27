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توخيل يطالب البافاري بـ 3 صفقات جديدة.. تعرف على الاسماء!

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الفريق البافاري تعاقده مع توخيل، عقب قرار إقالة المدرب الشاب يوليان ناجلسمان.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن توخيل طلب من إدارة ناديه التعاقد مع 3 لاعبين جدد، في الصيف المقبل.

وأضاف: "توخيل طلب التعاقد مع ثنائي ، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب الوسط، والسنغالي إدواردو ميندي حارس المرمى".


وزاد: "توخيل اختار كوفاسيتش، لإعطاء العمق لوسط الملعب، وسيكون مكملا رائعا للثلاثي ليون جوريتسكا وجمال موسيالا وجوشوا كيميتش".

وتابع: "أما بالنسبة لميندي، فهو تدعيم جيد لحراسة المرمى، في ظل عدم تقديم سومر الأداء المنتظر منه، وعدم معرفة موعد عودة مانويل نوير من الإصابة".

وختم: "أخيرا، طلب توخيل التعاقد مع المهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا، نجم يوفنتوس، واستغلال حاجة اليوفي للأموال".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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