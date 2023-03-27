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قبل الكلاسيكو.. حسم موقف كورتوا من المشاركة

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بغداد - ياسين صفوان - وترك تيبو معسكر المنتخب البلجيكي وعاد إلى كإجراء احترازي، بسبب معاناته من إجهاد طفيف في عضلة المقرب.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن كورتوا خضع لفحوصات طبية في إسبانيا، وأكدت أنه ليس هناك ما يدعو للقلق من جانب ريال مدريد.


وأضافت: "الإصابة ليست جديدة، حيث شعر كورتوا بعدم الراحة خلال الانتصار على في البرنابيو هذا الشهر".

وختمت: "كورتوا متوقع أن يشارك أساسيا خلال مواجهة بلد الوليد الأحد المقبل بالليجا، كما سيكون متاحا للمشاركة ضد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 5 نيسان".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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