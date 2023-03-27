انت الان تتابع خبر بينهم مسؤولون في الحرس الثوري.. كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن "الجولة الأحدث من العقوبات، وهي العاشرة منذ تشرين الأول، تستهدف أفرادا بينهم مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون بسبب "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" في طهران وشمال غرب إيران".وأضافت أن "العقوبات تستهدف أيضا مسؤولين إيرانيين كبار ضالعين في إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية".

وتصاعد التوتر بين إيران والغرب بسبب نشاط طهران النووي وإمدادها طائرات مسيرة للحرب الروسية في أوكرانيا وكذلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ضد احتجاجات مناهضة للحكومة على مدار شهور.

وتنفي طهران بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في البيان "ندعو النظام الإيراني إلى وقف القمع الوحشي للشعب الإيراني والاستجابة لمطالبه بصدق".

ووفقا للبيان، تدعم الكيانات المستهدفة بالعقوبات "النظام الإيراني من خلال مساعدته على تعطيل الاتصالات الإلكترونية للمتظاهرين المناهضين للنظام والتلاعب بها، أو من خلال تزويد قوات إنفاذ القانون بمعدات تكتيكية تستخدم في القمع الوحشي للمظاهرات".

