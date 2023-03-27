انت الان تتابع خبر بواسطة أجويرو.. برشلونة يتحرك لاستعادة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب الأرجنتيني على أي عرض للتجديد حتى الآن.

وكانت الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب كامب نو، أمس الأحد، لحضور مسابقة (دوري الملوك) التي ينظمها مدافع البارسا المعتزل هذا الموسم، جيرارد بيكيه، هتفت كثيرا "ميسي.. ميسي" لتؤكد أنها لم تتخل عن رغبتها في إعادة النجم الأرجنتيني مجددا لبرشلونة.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لابورتا وسيرجيو أجويرو المهاجم السابق لبرشلونة أجريا حديثا مشتركا عن الصفقة، بعد هتاف جماهير البارسا باسم ميسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن حديث لابورتا وأجويرو في كامب نو، اكتسب أهمية خاصة لأن النجم المعتزل يعرف عن كثب نوايا صديقه المفضل (ميسي).

وأوضحت أنه إذا وجد برشلونة الحل الاقتصادي لتسهيل عودة ميسي، فإن الأخير لن يفكر كثيرا، وسيقرر ارتداء قميص البارسا مرة أخرى.

وذكرت أنه وفقا للتصريحات الأخيرة لأجويرو وحديثه عن الصفقة مع لابورتا، فإن أسطورة مانشستر سيتي بات وسيطًا للعملية.

