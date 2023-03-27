انت الان تتابع خبر تركيا تستدعي السفير الفرنسي لديها وتقدم احتجاجا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرة وسائل اعلام تركية أن "استدعاء السفير الفرنسي هيرفي ماغرو إلى مقر الخارجية التركية جاء على خلفية استضافة قيادات من وحدات حماية الشعب السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في مجلس الشيوخ الفرنسي، وتكريمهم بميداليات في داخل المجلس".



وتعتبر تركيا هذه الفصائل منظمات إرهابية، وتطالب حلفاءها الغربيين بقطع علاقاتهم بها ودعمهم لها.