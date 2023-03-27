انت الان تتابع خبر العزم يعلق على مقتل مواطن في سيطرة بصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "نتابع مجريات وتداعيات مقتل مواطن من أهالي سامراء في إحدى السيطرات الأمنية، ونثمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق بالحادث".

ودعا التحالف، إلى الإعلان عن نتائج التحقيق بأسرع وقت.



وأمس الأحد، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن وصول لجنة تحقيقية إلى مدينة سامراء بشأن مقتل مواطن لدى مروره بسيطرة أمنية.