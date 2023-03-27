انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الاعلامي لمحافظة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محافظ الديوانية وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدًا الثلاثاء 28-3-2023 لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء (الخدمية منها) وذلك لمواصلة الجهد الخدمي لسحب مياه الأمطار ".



واضاف: "فضلًا عن تعطيل كافة المدارس باستثناء (إدارات المدارس) لغرض التعاون على استمرار الجهود لتهيئة بنايات المدارس لطلبتنا الأعزاء".