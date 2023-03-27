انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. الدفاع تخاطب المالية لشمول منتسبيها بالقروض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العباسي في كتاب موجه إلى المالية: "للتفضل بالإطلاع والموافقة على شمول منتسبي وزارتنا من ضباط ومراتب بقرض الـ150 مليون دينار لشراء دار سكن، والـ25 مليون دينار والسلف والقروض الأخرى وقبول كفالتهم أسوة بباقي الموظفين إكراماً لتضحياتهم التي قدموها ويقدمونها دفاعاً عن الوطن".وأضاف، أن ذلك "لرفع الحالة المعنوية لهم".

أدناه الوثيقة:

