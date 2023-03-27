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بالوثيقة.. الدفاع تخاطب المالية لشمول منتسبيها بالقروض

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العباسي في كتاب موجه إلى المالية: "للتفضل بالإطلاع والموافقة على شمول منتسبي وزارتنا من ضباط ومراتب بقرض الـ150 مليون دينار لشراء دار سكن، والـ25 مليون دينار والسلف والقروض الأخرى وقبول كفالتهم أسوة بباقي الموظفين إكراماً لتضحياتهم التي قدموها ويقدمونها دفاعاً عن الوطن".

وأضاف، أن ذلك "لرفع الحالة المعنوية لهم".

أدناه الوثيقة:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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