انت الان تتابع خبر بينها آلاف الطائرات.. روسيا تقدم حصيلة لخسائر أوكرانيا منذ بدء الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، أن "القوات الأوكرانية خسرت 65 جندياً على محور كوبيانسك، و 85 جندياً على محور كراسني ليمان، وأكثر من 400 جندي أوكراني وأجنبي على محور دونيتسك، و40 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و30 جندياً على محور خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية".وشملت الخسائر الأوكرانية على المحاور المذكورة، وفق البيان، مدفعا ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع، ومدفعي هاوتزر ذاتي الحركة "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، واثنين من مدافع هاوتزر D-20 وآخرين من طراز D-30، وراجمة صواريخ "غراد"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

ولفت إلى إصابة 93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 107 منطقة، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى إسقاط مروحية من طراز "مي-8" في منطقة زابوروجيه، مع تدمير 13 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة.

ونوه البيان إلى أن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، هو "404 طائرات، و226 مروحية، و3600 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8421 دبابة ومدرعة أخرى، و1074 راجمة صواريخ، 4447 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9146 مركبة عسكرية خاصة".

