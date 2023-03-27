انت الان تتابع خبر روسيا: حتى أميركا.. قادرون على تدمير أي خصم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن "روسيا تتحلى بالصبر، ولا تخيف أحد بإمكانياتها العسكرية، إلا أنها في الوقت نفسه، تمتلك أسلحة فريدة حديثة قادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، إذا كان وجودها مهددا".ووصف باتروشيف رأي السياسيين الأميركيين بأن "روسيا لن تكون قادرة بعد الآن الرد على ضربة نووية وقائية بأنه "غباء خطير وقصر نظر".

كما رأى أنه "ولسبب ما، يظل السياسيون الأميركيون الذين أسرتهم دعايتهم الخاصة واثقين من أنه في حالة نشوب صراع مباشر مع روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على توجيه ضربة صاروخية وقائية، وبعد ذلك لن تتمكن روسيا من الرد. وهذا غباء قصير النظر وخطير للغاية".

واعتبر أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن "نسيان دروس التاريخ دفع البعض في أوروبا إلى الحديث فعليا عن الانتقام، الذي سيؤدي إلى انتصار على روسيا".