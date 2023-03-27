انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال تاجر للأعضاء البشرية يروم بيع الكلى بـ7 الاف دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت انه "بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته بيع الكلى لأحد المواطنين، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه باستدارج أحد الضحايا لشراء (الكلى) مقابل سبعة آلاف دولار أمريكي".

ولفتت الى انه " دونت أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".