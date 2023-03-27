انت الان تتابع خبر الكتلة التركمانية: حسم ملف كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للنائب ارشد الصالحي في بيان ورد لـ الخليج 365: "التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية".واضاف: "تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية، أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام".

ودعا الصالحي: "اهالي كركوك الى تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".