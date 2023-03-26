انت الان تتابع خبر ذي قار تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الغزي ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية ، ليوم غد الاثنين الموافق السابع والعشرون من شهر آذار سنة 2023، بسبب سوء الاحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية".وكانت محافظة الانبار قد قررت تعطيل دوام المدارس ليوم غد، فيما أعلنت الديوانية تعطيل الدوام لجميع مؤسسات الدولة باستثناء الدوائر الخدمية.