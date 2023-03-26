انت الان تتابع خبر محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي للمدارس غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكر بيان للمحافظة ورد لـ الخليج 365، أنها "تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ليوم غد الاثنين الموافق 27 آذار 2023، في عموم اقضية المحافظة ونواحيها".

وجاء القرار، وفق البيان، "نظراً لسوء الاحوال الجوية".



وكانت محافظة الديوانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي لكافة مؤسسات الدولة في المحافظة، ليوم غد، باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الامطار.