انت الان تتابع خبر الكشف عن طبيعة الانفجار الضخم جنوب موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء إن "ثلاثة مبان سكنية تضررت من الانفجار الذي وقع في المدينة التابعة لإقليم تولا".

وفي وقت سابق، نقلت تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله: "الانفجار وقع الساعة (1219 بتوقيت جرينتش)، أصيب اثنان من مواليد عامي 2002 و2006 بشظايا، خدمات الطوارئ في الموقع".



وأضاف: "هناك حفرة، وقع هذا الانفجار في قلب المدينة"، مردفاً: "الإصابات لا تهدد الحياة وإن المحققين ما زالوا في الموقع".