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الكشف عن طبيعة الانفجار الضخم جنوب موسكو

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء إن "ثلاثة مبان سكنية تضررت من الانفجار الذي وقع في المدينة التابعة لإقليم تولا".

وفي وقت سابق، نقلت تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ المحلية قوله: "الانفجار وقع الساعة (1219 بتوقيت جرينتش)، أصيب اثنان من مواليد عامي 2002 و2006 بشظايا، خدمات الطوارئ في الموقع".


وأضاف: "هناك حفرة، وقع هذا الانفجار في قلب المدينة"، مردفاً: "الإصابات لا تهدد الحياة وإن المحققين ما زالوا في الموقع".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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