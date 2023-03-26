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مرصد بيئي يسجل اختفاء 15 كم من بحيرة زمار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مرصد العراق الاخضر في بيان صحفي، إن "مرصدينا في محافظة نينوى لاحظوا وجود انخفاض مائي في بحيرة زمار، بنسب مختلفة عن السنين الماضية"، مبيناً أن "قسم الاقمار الصناعية بالمرصد، وعبر صور الصناعية التي رصدها اظهرت اختفاء 15 كم من جسم البحيرة".

واوضح أن "هذا الاختفاء تاريخه من 2020 الى بداية 2023"، مضيفاً أن "هذا الاختفاء سيسب تداعيات خطيرة على سكان المنطقة وبيئة العراق، التي تعاني من جفاف حاد لانخفاض مناسيب المياه".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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