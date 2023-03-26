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الكهرباء تعلن حالة الاستنفار

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تستنفر كافة ملاكاتها وطاقاتها لمواجهة سوء الاحوال الجوية، بحسب توجيه وزير الكهرباء زياد علي فاضل".

وأشارت إلى أن "هناك تواجداً ميدانياً بمراكز السيطرة والصيانات والقطاعات لمسؤولي التشكيلات ومفارز الصيانة في عموم المحافظات، وتأمين التجهيز اللازم للاستثناءات الحرجة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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