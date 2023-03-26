انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الاعلامي لمحافظة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد وجه غرفة العمليات والدوائر الخدمية باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الكميات الكبيرة من الأمطار الساقطة حاليًا على مدينة الديوانية ".



واضاف: "الشهد وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لكافة مؤسسات الدولة باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الأمطار القوية ".