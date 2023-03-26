انت الان تتابع خبر فينيسيوس يرفض ارتداء القميص رقم 7 مع الريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شبكة "ESPN" فإن "إدارة ريال مدريد قدمت للبرازيلي عرضا باللعب بالقميص رقم 7 بداية من الموسم المقبل 2023/2024".

والقميص رقم 7 حاليا مملوك للبلجيكي إدين هازارد الذي لا يلعب مع ريال مدريد إلا نادرا.



ومع ذلك، يعتزم ريال مدريد التخلص من البلجيكي، لكن الميرنغي لا يريد إبقاء القميص رقم 7 مع هازارد، لذلك تم عرضه على فينيسيوس البالغ من العمر 22 عامًا.

ومع ذلك، رفض فينيسيوس العرض ولا يريد الرقم الأيقوني لريال مدريد ويريد أن يبقى بالقميص رقم 20.

ومن المؤكد أن البرازيلي سيقدم تفسيرا في الفترة المقبلة لسبب قراره رفض اللعب بالقميص رقم 7 وهو رقم الأساطير في ريال مدريد، فقد سبق أن ارتداه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس وإيميليو بوتراغينيو وخوانيتو وأمانسيو وريموند كوبا.

وانضم فينيسيوس جونيور لريال مدريد في عام 2018، ودفع ريال مدريد 45 مليون يورو لفلامنغو للتعاقد مع اللاعب الشاب.

وهذا الموسم ظهر فينيسيوس في 41 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.