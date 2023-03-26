انت الان تتابع خبر ترامب يعلق على الاتفاقية السعودية الايرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مقابلة هاتفية مع موقع "NEWSMAX" الأمريكية ، قال ترامب، إن " السعودية توصلت إلى اتفاق مع إيران والصين هي من نسقت لأجل التوصل لهذا الاتفاق وليس الولايات المتحدة".

وأثارت مداخلة ترامب الهاتفية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف ترامب "الصين تسيطر على الشرق الأوسط نوعا ما ولا أحد يعلم حتى ماذا يحدث".

وأعرب ترامب عن اندهاشه مما يحدث على الساحة الدولية بالقول هذا أمر لا يصدق كل هذا حدث تحت حكم بايدن".

ودعا ترامب إلى التفكير بجدية إزاء التقارب الروسي الصيني قائلا: " روسيا والصين معا الآن وشكلا وحدة وقاما بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين أيضا، أمر لا يصدق وكل هذا حصل خلال السنة والنصف الماضية".

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية في العاصمة بكين أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات وممثلياتهما بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وكانت الراياض قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عام 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد اعتداء متظاهرين على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران على خلفية إعدام السلطات السعودية لرجل دين شيعي.