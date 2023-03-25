انت الان تتابع خبر الحوثيون يتهمون واشنطن: تريد إبقاء السعودية في الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات الحوثي في كلمة له بمناسبة "اليوم الوطني للصمود"، مشيرا خلالها إلى أن "الدول الإقليمية المنفذة للعدوان، السعودية والامارات، يدركون تورطهم وخسائرهم دون الحصول على مكاسب، بينما تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي إلى إبقاء الرياض وأبوظبي عالقة في العدوان."ولفت إلى أنه مع "تحقق فشل العدوان، صمود شعبنا يجب أن يتواصل لتحقيق الثمار والحفاظ على المكاسب فلا حلول لدول العدوان سوى وقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال".

وأضاف: "من أهداف تحالف العدوان التي أفشلها الصمود الشعبي إنشاء قواعد عسكرية في كل جغرافية اليمن وسرقة الثروة.. إن صمود الموظفين واستمرارهم في أداء مهامهم رغم المعاناة الاقتصادية عكس إخلاصهم وصمودهم".

وأردف قائلا: "طريق السلام هو بإيقاف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار وتعويض الأضرار واستكمال عملية تبادل الأسرى"

إلى ذلك، توجه الحوثي بالشكر إلى "حزب الله" اللبناني وأمينه العام حسن نصر الله "على مواقفه المناصرة لشعبنا"، داعيا الشعب اليمني للخروج عصر الغد والمشاركة الواسعة في مسيرات الذكرى الوطنية الثامنة للصمود الوطني".

كما توعد الحوثي قائلا: "قادمون في العام التاسع بترسانة صاروخية فتاكة بعيدة المدى دقيقة الإصابة قوية التدمير تطال كل منشآت الأعداء التي يعتمدون عليها.. قادمون بالطيران المسيّر متجاوزة كل الدفاعات الجوية، وبقدرات بحرية تطال كل هدف في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وكافة الجزر".