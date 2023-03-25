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النزاهة: صدور أمر قبض ثالث بحق محافظ صلاح الدين السابق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات، ورد لـ الخليج 365، وفي معرض حديثها عن الأمر، أنَّ "قاضي تحقيق محكمة صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة  أصدر أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم محافظ صلاح الدين السابق، في قضيَّـة تأهيل الطرق والدوائر الحكوميَّـة في المُحافظة خلال العام 2018".

وأضافت أنَّ "المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر القبض وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

وسبق للهيئة أن "أعلنت صدور عدة أوامر قبض وأستقدام وحكم بإدانة محافظ صلاح الدين السابق؛ على خلفية تهم مختلفة تتفاوت بين تلقي الرشى وارتكاب مخالفات والإضرار بالمال العام".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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