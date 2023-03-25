انت الان تتابع خبر المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم لدورات العام 2023- 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لـ الخليج 365، أن "التقديم يكون من خلال الدخول إلى موقع مجلس القضاء لملئ استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي وفق شروط التقديم المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976.وأوضح البيان، أن "فتح باب التقديم إلى المعهد القضائي للدورة (47) سيكون لموظفي مجلس القضاء الاعلى للفترة من 26/ 3/ 2023 ولغاية 30/ 3/ 2023"، مبيناً أن "دورة القضاة (48) ستكون للمحامين ولموظفي دوائر الدولة كافة للفترة من 2/ 4/ 2023 ولغاية 4/ 5/ 2023".

وتابع أن "دورة الادعاء العام (49) ستشمل المحامين وموظفي دوائر الدولة كافة بما فيهم موظفي مجلس القضاء الاعلى وللفترة من 2/ 4/ 2023 ولغاية 4/ 5/ 2023".

وأشار إلى أنه "لأغراض تنظيمية يتم التقديم لاحدى الدورتين (48) أو (49)".

ولفت إلى أنه "يجب التأكيد على اجراءات الفحص الطبي للمتقدمين من قبل اللجان الطبية والتي ستكون من ضمن مستلزمات التقديم وقبل اجراء الامتحان لبيان مدى توفر الشروط القانونية في المتقدم من حيث سلامة النطق والنظر والسمع".