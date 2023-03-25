انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بأنفجار مخزن للغاز جنوب ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واشارت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية الى "وجود معلومات عن إصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء الانفجار".

وقال مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان، أمير علي عباس نجفي، للتلفزيون الإيراني، إن "انفجارًا أعقبه حريق اندلع في شركة غاز بوتان التابعة لمحافظة خوزستان".



وأضاف نجفي أن "النيران اشتعلت في إحدى خزانات شركة بوتان على طريق الأهواز- خرمشهر، وانفجرت وبدأ رجال الإطفاء عملية إخماد الحريق"، لافتًا إلى أن "سبب هذا الحادث لا يزال مجهولًا".

وتابع المسؤول الإيراني: "الحريق مستمر ورجال الإطفاء يبردون الخزان الرابع، وقمنا بفصل 3 خزانات أخرى عن خزان الحادث".

