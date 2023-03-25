انت الان تتابع خبر الاطاحة بثلاثة إرهابيين في بغداد والسليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجهاز ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لتوجيهات القائدِ العام للقواتِ المسلحة، ألقى أبطالُ جهازِ مكافحةِ الإرهاب القبض على ارهابيينِ اثنين في السليمانية ضمن سلسلة عمليات التعاون والتنسيق مع مكافحة الإرهاب (السليمانية)".واشار الى انه "ومن جانب آخر في المناطق الوسطى ألقى ابطالنا القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "أبطالَ جهاز مكافحة الإرهاب مستمرين بشنِ العمليات الإستباقية ضدَ عصابات داعش الإرهابية في كل منطقة تتواجد فيها هذه العصابات".

