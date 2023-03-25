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اول تعليق لتوخيل بعد توليه منصب الادارة الفنية لبايرن ميونخ

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بغداد - ياسين صفوان - وقال توخيل في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، :"بايرن لديه فريق يستطيع المنافسة على لقب الممتاز من حيث الجودة وعمق التشكيلة".

وأضاف :"في إنجلترا وباريس يضعان بايرن ميونخ في تقييم مرتفع، لا أحد يريد اللعب ضد الفريق البافاري".


وتابع :"تدريب بايرن شرف عظيم، أشكر أوليفر كان وحميديتش وهيربرت هاينر وأولي هونيس على الثقة".

ونوه :"أساس الفريق هو الالتزام، بايرن ميونخ يتمحور حول الانتصار وطريقة تحقيق ذلك، البافاري من أفضل أندية أوروبا ويعج بالمواهب".

وشدد :"أتطلع للعمل مع لاعبي بايرن، لا يوجد أي اختبار أكبر من بدء المهمة بمواجهة دورتموند، فهي الموقعة الأكبر في البوندسليجا".

وأتم :"مواجهة دورتموند حماسية للغاية بسبب تعثر بايرن في الجدول، بجانب الموسم الاستثنائي للخصم، لكن هذا لن يمنعنا من إنجاز المهمة".

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