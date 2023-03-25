اخبار العالم / اخبار العراق

العراق وفرنسا يبحثان توسعة الشراكة الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق وفرنسا يبحثان توسعة الشراكة الاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "تلقّى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للتباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء للرئيس الفرنسي، "مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تُسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعّال".

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي "بتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا