انت الان تتابع خبر للموظفين والمتقاعدين.. بشرى سارة من مصرف الرافدين بشأن السلف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السلف تبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي ومن دون كفيل وبضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا".واشار الى ان "التقديم على السلفة الكتروني وعن طريق تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني".